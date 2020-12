Ördög Nóra kivételesen nem műsorvezetőként, hanem ítészként vett részt a TV2 nagyszabású show-műsorában, a Dancing with the Stars-ban. A Life.hu-nak a fináléban elmondta, hogy érezte magát ebben a különleges feladatban és a csillogó, gyönyörű ruhájában, valamint mit szól, hogy most szabad szombatjai lesznek.