Ahogyan arról már korábban mi is beszámoltunk , Az UniLife felsőoktatási portálnál fontosnak tartják, hogy a fiatalok képben legyenek, milyen lehetőségeik vannak a pénzügyek terén, és ezeket hogyan használhatják ki a legjobban.Az első webinárium témája a pénzügyi tudatosság, melyet december 14-én 16:30-kor nézhető meg a Facebook és Videa felületein. Most bemutatjuk, kik fognak előadást tartani.

Az UniLife első webináriumának témája a pénzügyi tudatosság, amelynek fő kérdésköre az, hogy miként gazdálkodjanak a fiatalok az egyetemi éveik alatt.

Az első webinárium dátuma december 14. 16:30, amely a Facebook és Videa felületeken lesz látható.

A webinárium Pintér Lívia, az UniLife főszerkesztőjének köszöntőjével kezdődik 16:30-kor, melyet 4 kiváló előadás követ, végül pedig körkérdésekkel zárul az esemény.

Az előadók között elsőként a Diákhitel Központ vezérigazgatója, Magyar Péter lesz hallható, aki a diákok anyagi lehetőségeiről, a tanulás biztosításának és a fiatalok edukációjának fontosságáról is beszél majd.

„A Diákhitellel célunk, hogy egyetlen fiatal se essen el a továbbtanulás lehetőségétől a Kárpát-medencében anyagi nehézségei miatt."

Magyar Pétert követi majd a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatója, Bernáth Julianna, aki arról tart előadást, hogyan érdemes a havi költésekről és bevételekről gondolkodni, mire érdemes odafigyelni már fiatalon, vagy mi a megtakarítás, mikor és hogyan van értelme és helye a hitelfelvételnek, mikor kell elkezdeni a tudatosságot a pénzügyekben és egyáltalán: miben áll a tudatosság lényege. Mindezt játékokkal és egy izgalmas teszttel.

Ezt követően Terták Elemér, közgazdász, a Pénz7 pénzügyi kultúra nagykövete veszi át a szót, aki a mai friss trendek és eszközök bemutatásán keresztül a tudatos pénzhasználat szükségességére hívja fel a figyelmet. Kitér arra is, miért fontos a készpénzzel óvatosan bánni, miért jobb a számlapénz, mik a kockázatai, veszélyei, milyen pénzügyi innovációk vannak, amelyek segítik is a fiatalokat, de kockázatot is hordoznak.

Márkus Attila, oktatási szakértő, a Diákhitel Központ regionális képviselője előadásában olyan kérdésekre kaphatunk választ, minthogy miért különleges csoport az egyetemistáké, hogyan érdemes anyagilag készülni az egyetemi évekre, mi a leginkább megterhelő ebben. Rávilágít, hogy mire érdemes odafigyelni és általában miből és hogyan él egy egyetemista, milyen tipikus költségei vannak és a megélhetésben hogyan tud segíteni a Diákhitel Központ.

Végül Murai László a HÖOK elnöke ismerteti a témában általános hallgatói elképzeléseket, képet ad arról, hogyan vélekednek a diákok erről a kérdésről és milyen fejlesztési lehetőségeket, irányokat lát – a diákok szemszögéből.

Az előadók mindekit szeretettel várnak a vitruális térben! Tudj még többet a pénzügyekről!

