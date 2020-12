Bemutatkoztak az Exatlon Hungary legújabb évadának sztárjai. Kőnig Anna influenszerként illetve marketing menedzserként dolgozik, és a Kihívók csapatát erősíti majd. A sport nagyon fontos számára, igyekszik megosztani minden ezzel kapcsolatos tanácsát az Instagram-oldalán. Ám emellett Anna fontos ügyekre is felhívja népes követőtábora figyelmét.

Legutóbbi posztjában emiatt félmeztelenre is vetkőzött.

„Értékes vagy és fantasztikus ember, sose kételkedj ebben. Ha úgy is érzed, hogy vannak nehezebb napjaid, nehezebb elfogadnod magad, elbizonytalanodsz akkor sincs semmi baj, emberek vagyunk, de tudd, hogy te is fontos vagy!" – írta a poszthoz a fiatal sportoló.