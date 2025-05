5 dolog, amit Pietro Parolinról, a pápaválasztáson visszalépő nagy esélyesről tudni kell

Bár még csak május van, elmondható, hogy a pápaválasztás 2025 egyik, ha nem a legfontosabb eseménye volt. A fogadóirodák 27 százalék esélyt láttak arra, hogy Pietro Parolin lesz az új pápa. Csütörtök délig Pietro Parolin vezetett 45-55-re, ám a kétharmados többséghez 89 szavazat kellett volna (133 bíboros vett részt a konklávén). Parolin ezt követően lemondott Robert Prevost javára, aki az addigi szavazásokon 34-44 szavazatot kapott és akinek személyében már meg tudtak egyezni. Az amerikai bíboros XIV. Leó néven lett katolikus egyházfő.

Pietro Parolin visszalépett Robert Prevost javára

Forrás: ANADOLU

Pietro Parolin a Vatikán egyik legbefolyásosabb személye — 5 érdekesség, amit biztosan nem tudtál róla

1. Pietro Parolin félárván nőtt fel

Pietro Parolun Schiavonban született, Vicenza tartományban és egyházmegyében, Észak-Olaszországban. Apja egy vasbolt vezetője, anyja általános iskolai tanár, mindketten gyakorló katolikusok voltak. Mindössze tízéves volt, amikor édesapja autóbalesetben meghalt. Saját elmondása szerint a tragédia egy időre kibillentette a lelki egyensúlyából. Édesanyja 2024-ben, 96 éves korában halt meg. Gyászmiséjét a fia celebrálta.

2. Pietro Parolin 14 évesen kötelezte el magát az egyháznak

Már egészen fiatalon a papi hivatás mellett döntött, tizennégy évesen belépett a vicenzai szemináriumba, ezzel megkezdődött Pietro Parolin oktatása. Miután 1980-ban, huszonöt évesen pappá szentelték, felettesei a római Gergely Egyetemre küldték kánonjogot tanulni. Ez idő alatt megkezdte a Vatikán diplomáciai szolgálatára való felkészülését. Miután befejezte a püspöki szinódusról szóló szakdolgozatát, 1986-ban, 31 évesen kezdte meg hivatalos diplomata munkáját a Vatikánban. Talán azért sem sikerült megszereznie a kétharmados többséget, mert hátránynak tartották a lelkipásztori tapasztalat hiányát, mondván, bár fiatalon a helyi plébánián táplálták hitét és ministránsként is szolgált, papi pályafutását inkább a vatikáni diplomáciának és adminisztrációnak, mintsem a plébániai szolgálatnak szentelte.

3. Pietro Parolin a diplomácia mestere

Bravúros diplomataként Mexikóban elérte, hogy 130 év után helyreálljanak a diplomáciai kapcsolatok a Szentszék és Mexikó között, és az egyház jogi elismerést kapjon az országban. A Kínai Népköztársaság és a Vatikán közötti tárgyalásokat is ő vezette — ennek eredménye a 2018-ban létrejött közös egyezménynek is, amely lehetővé teszi, hogy Kínában is legálisan működhessen a katolikus egyház. A megállapodását a mai napig viták övezik a Vatikánban.