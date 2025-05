Micsoda protekció! Tom Cruise Ana de Armasnak főszerepet ajánlott

Tom Cruise új barátnőjét, Ana de Armast ajánlotta egy készülő film főszerepére. A színész három projekten is dolgozik, de egyelőre nem tudni, melyikben játszik majd a színésznő.

Ana de Armas főszerepet kaphat

Forrás: Variety

A hírek szerint a 62 éves Tom Cruise felkérte új barátnőjét, a 37 éves Ana de Armast, hogy játssza el egyik közelgő filmjének női főszerepét. A hollywoodi sztárt először Valentin-napon hozták hírbe a kubai-spanyol színésznővel. A kapcsolatuk részletei nem nyilvánosak, de a legfrissebb információk szerint Cruise nem csupán magánéleti, hanem szakmai szinten is számol partnernőjével. A színész több filmen is dolgozik párhuzamosan: az új Mission: Impossible epizód mellett készül a Judy című produkcióra, illetve egy Pressure munkacímű projektje is van.

„Ana az egyik legjobb a szakmában”

Egy jólértesült azt nyilatkozta: „Egy új filmen dolgozik, és megkereste Anát, hogy legyen a női főszereplő. Tom szerint Ana az egyik legjobb színésznő a szakmában, és azt akarja, hogy az új filmben mellette lássák.” A felkérés részletei egyelőre nem ismertek, így nem lehet tudni, hogy a három projekt közül melyikre vonatkozik az ajánlat. A megszólaló forrás szerint azonban Cruise reméli, hogy a filmvásznon is együtt dolgozhatnak.