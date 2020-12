Gáspár Bea eddig is odafigyelt, hogy betartsa a járványügyi szabályokat, ám azt gondolta, Nógrád megyében, egy kis faluban biztonságban vannak. Egészen mostanáig, ugyanis szörnyű hírrel szembesült, a család egy közeli barátja elhunyt koronavírusban.

„Jól ismertük szegény embert. Mondhatjuk, hogy a családunk közeli barátja volt. Mentőtisztként dolgozott és feltehetően munka közben fertőződhetett meg a vírussal. Bíztunk benne, hogy a szervezete legyőzi, hiszen életerős ötvenöt éves férfi volt, de sajnos nem így lett. Nagyon megrázott minket a halálhíre..." – mesélte a sztár a Ripostnak.

Bea számára ezek után pláne nem kérdés, hogy beadatja az egész család a vírus elleni védőoltást.

„Egyetlen percig sem volt kérdés számomra, hogy a védőoltás jelenti az egyetlen megoldást a vírus ellen, de eddig úgy voltam vele, hogy kivárok és nem sietem el a beadatást. Most viszont azt szeretném, ha mielőbb megkaphatnám én is és a családtagjaim is. Már regisztráltam is az online felületen. Bízom a hazai szakemberekben, akik majd engedélyezik a szérumot, és nem foglalkozom a rengeteg virusszkeptikussal, akik mindenféle ál- és rémhírt terjesztenek az interneten"