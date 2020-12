62. születésnapját ünnepelte tegnap, december 14-én Nyertes Zsuzsa, azonban öröme nem volt felhőtlen, mivel sok szomorú dolog történt vele mostanában. Nemrég veszítette el szeretett édesapját, aki nélkül ez volt az első születésnapja. Emmellett pedig a koronavírust is nehezen viseli.

"Most ez azért nem olyan, mint máskor... Egyrészt holnap temetjük Böröndi Tamást, másrészt ez az első születésnapom, hogy édesapám nincsen velem. És persze, még ott van, hogy a mostani járvány is megviseli az ember lelkiállapotát. Minden napra jut valamilyen rossz hír. Most is a párom egyik barátjának édesanyja hunyt el Covidban, holott nem is ezzel vitték be a kórházba. Nekem ez a 2020 az elengedés éve. A 62. születésnapomat legszívesebben átugrottam volna. Nem tudok most őszintén ünnepelni, szomorú ez az egész" - mesélte az AC Newsnak Zsuzsa.