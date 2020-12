Weisz Fanni nem gondolta volna, hogy valaha is modell lehet, mégis gyönyörű karriert futott be az elmúlt tíz évben.

A gyönyörű siket modell őszinte, és igazán megindító bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Fanni elmesélte, hogy eleinte azt gondolta, siketsége miatt nem érvényesülhet a szakmában, de sikerült megvalósítania az álmait.

"A képen 19 éves voltam, az első fotózásom @zitadebreczeni -val Akkor nagyon izgultam az járt a fejemben, huuuu a híres Debreczeni Zita fog fotózni te jó ég..."

-írja a poszt elején Fanni, aki azt is leírja, hogy siketsége miatt soha nem gondolta volna, hogy modell lesz. A modell arról is beszámol, hogy annak ellenére, hogy családja mindig mellette volt és támogattra, ő nem bízott eléggé magában, kevesebbnek érezte magát siketsége miatt, mégis sikerült az álma.

Szerencsésnek érzem magam, mert jó helyre születtem, volt erőm és kitartásom, hogy megvalósítsam az álmaim. Biztos nektek is vannak álmaitok. Legyetek bátrak, erősek és kitartók. Higgyetek magatokban, és valósítsátok meg az álmaitokat ti is. Ha nekem sikerült, nektek is fog.