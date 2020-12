Bodrogi Gyula és Voith Ági a válás ellenére is jó viszonyt ápolnak egymással. Bár kettejük házassága nem működött, fiúk és unokáik örökre összetartja őket.

Szerencsésnek tartja magát a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, Bodrogi Gyula, hiszen neki és volt feleségének, a Jászai Mari-díjas, érdemes művésznő Voith Áginak sikerült az, ami sok embernek nem sikerül, a válás után is megőrizni a békés, szeretetteljes viszonyt.

Gyula és Ági kapcsolata nemcsak a magánéletben, de a munkában is felhőtlen, amit a tévénézők a hamarosan induló Doktor Balaton című TV2-es sorozatban is láthatnak majd, amelyben a volt házaspár unokái is szerepet kaptak - írja a Bors.

"A sorozatban az unokáink egy párt alkotnak, és mi Gyulával is gyengéd érzelmeket táplálunk egymás iránt. Az első évadot leforgattuk, nagyon élveztem az egészet és remélem, amennyire mi szeretjük, annyira fogják majd a tévénézők is" - mondta boldogan Voith Ági.

A színművésznő azt is elárulta, hogy mi a titka Gyulával való jó kapcsolatának.

"Szerintem az intelligencia mindennek a kulcsa, a boldog életnek is. Minket egy életre összeköt Gyulával a közös fiunk, az unokáink, és mindenki jóban van mindenkivel. A párom, Döme Zsolt kifejezetten jó barátságot ápol Gyulával, én is az ő párjával, Angélával. Nálunk valahogy ez a természetes" - mesélte Ági.