„Azt hiszem ettől szebb karácsonyi ajándékot nem is kaphattunk volna. Bella babám egy névre szóló takarót kapott az én kedves barátomtól, mentoromtól Quincy-től. Nem is tudom elmondani mennyit jelent ez nekem. Isten áldjon Quincy!!! Szeretünk és remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk majd a kislányommal együtt" - írta bejegyzéséhez az énekesnő.