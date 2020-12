„Három éve költöztem ide, azóta már biztosan ő is itt lakott. Nem találkoztam vele sokat, de többször is felajánlottam neki a segítségemet. Korábban ugyanis volt egy sztrókja, amitől a jobb karja teljesen lebénült. Nem is tudta használni semmire, ezért legtöbbször a kabátja zsebében tartotta azt a kezét. Legutóbb a tragédia előtt egy nappal mondtam neki, hogy szívesen segítek bármiben, de ezúttal is visszautasított. Mindig feltakarítottam előtte is, de ha valamit kellett volna vásárolni, szívesen hoztam volna neki. Vagy akár egy tál étellel is megkínáltam volna, de semmit sem fogadott el. Kedves, udvarias volt, köszönt, de azon kívül nem volt beszédes, zárkózottan élt" – mondta az öngyilkos férfi egyik szomszédja a Borsnak, egy másik asszony pedig elárulta, vajon miért tehette ezt.

„Korábban biztonsági őrként dolgozott, de a betegsége óta nem tudta elvégezni a munkáját. Azt hallottuk, hogy már nem tudta fizetni az albérletet, s éppen a tragédia napján kellett volna elhagynia azt. Hallottam a szirénázást, de ezen a környéken ez annyira természetes, hogy fel sem tűnt. Aztán az egyik szomszéd hívott fel azzal, hogy mi történt. Nagyon megrázó ez most az egész lakóközösségnek" mondta könnyeivel küszködve egy a házban élő nő.