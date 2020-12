Harry herceg és Meghan hercegnő év elején úgy döntött, hogy a tengerentúlon kezdenek új életet, és lemondanak a rangjukról. Eleinte úgy tervezték, hogy Kanadában telepednek le, majd Los Angelesbe kezdtek lakást nézni. Végül Montecitóban vásárolták meg álomotthonukat.

Természetesen a távolság miatt várható volt, hogy Harry nem fog annyit hazalátogatni és huzamosabb ideig nem látja a családját. Ám arra valószínűleg senki sem számított, hogy immáron 265 napja nem járt otthon.

Korábban erre nem volt példa, pedig akkor is előfordult, hogy hosszabb időre el kellett utaznia, Ausztráliába, Afrikába vagy Afganisztánba. De most minden eddigi „rekordját" megdöntötte, noha ebben nyilván a koronavírus is szerepet játszik. Ám Erzsébet királynőnek ennek ellenére ez nagyon rosszul esik.

„Ez nagy csalódás Erzsébet számára. A királynő ugyan nem vallaná be, de nehezen viseli Harry távollétét, és hiányolja a dédunokáját, Archie-t is, akit már egy éve nem látott" – nyilatkozta a Daily Mailnek egy bennfentes.