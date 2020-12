A legtöbb férfi nem sokszor fejti ki a véleményét azzal kapcsolatban milyen számukra az ideális feleség vagy éppenséggel milyen típusú nőket tartanak megfelelőnek arra, hogy elvegyék őket. Most azonban kivételt tettek!

A férfiak általában sokkal kevesebbet agyalnak, mint a nők. Nem terveznek annyit, ám amennyiben megismerik a nagy Ő-t egyből tudják, hogy csak rá vártak. De mégis mik azok az apró dolgok, amik által rájöttek,hogy a barátnőjük nagyon jó feleség lesz, és nem szabad elszalasztani a lehetőséget? - írja a Ripost.

Az egyik legfontosabb számukra a bajtársiasság, az, hogy mindenben egymás pártját fogják. Emellett természetesen közrejátszanak, olyan alapvető tulajdonságok, mint a figyelmesség, bölcsesség és őszinteség. Sokak szerint az is fontos, hogy egy nő finom ételeket szeressen és készítsen, a gasztronómiában való hasonló érdeklődés tuti jackpot a férfiaknál. Páran megemlítették a felelősségteljes döntéseket is, ami egyébként elvárható lenne egy felnőtt nőtől. Az utolsó pont pedig az önbizalom. Ha egy nő tisztában van magával, akkor a férfi is nyugodtan rábízza magát az életben.