Az idei év cseppet sem mondható átlagosnak, de most is elkészült a Google-keresések toplistája. Nem meglepő módon az első helyre a „koronavírus" szó került, illetve a „koronavírus-térkép" is előkelő helyen végzett. Viszont, ami ezt követően a legjobban izgatta a magyarokat az az „amerikai elnökválasztás" volt.

A „google classroom" kifejezésre való keresés valószínűleg az online oktatás miatt került fel idén a toplistára. Meglepő módon azonban a receptek közül nem a kenyér volt a legnépszerűbb, hanem bizony a „palacsinta" – adta hírül a Blikk.