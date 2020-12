Pásztor Anna és táncpartnere remekül szerepelt a Dancing with the Stars műsorában, harmadikok lettek . Az extravagáns énekesnő sokat változott a műsor alatt.

Pásztor Anna nagyon örült, hogy részt vehetett aDancing with the Stars műsorában, aminek sokat köszönhet. Életébe visszakerült a tánc, amit nem is akar abbahagyni. Sőt, a próbák és a fellépések alatt 9 kilótól is megszabadult.