Négy gyermekét veszítette el élete során az az asszony, aki most furcsa módon díszítette fel karácsonyfáját.

A 30 éves brit nő, Sara Hamilton az elmúlt négy évben rengeteg tragédiát élt me: egy gyermeke halva született és többször elvetélt. Az asszony azt szeretné, ha babái szelleme karácsonykor is velük lenne. Épp ezért az idei karácsonyi díszek között ott vannak meg nem született gyermekei ruhácskái, valamint a halva világrajött csöppség köldökzsinórja és haja is - írja a Metro.

Sarának egyetlen gyermeke van, ám a kétéves Oscar születésirendellenességei miatt az anyuka főllásban őt ápolja. A kisfiú jelenleg is lélegeztetőgépen van, aki agyi bénultságban, bélelégtelenségben és epilepsziában is szenved.

„Szerettük volna, ha a mi kis angyalkáink is részt vesznek a karácsonyunkba, így arra gondoltunk, mi lenne, ha felhasználnánk az emlékdobozunkban lévő dolgokat a díszítés során" – mondja az asszony, aki férjével együtt közösen díszítette fel a fát.

Bár a különös karácsonyfa sokaknak talán túl bizarr, a gyász megélése és feldolgozása mindenkinél másként ölt testet.

