A rajongók a Dancing with the Stars ideje alatt próbálták összeboronálni az egykori szépségkirálynőt és partnerét, Hegyes Bercit. Ám ők tagadták, hogy több lenne köztük barátságnál, de azt ígérték, a műsor után is tartani fogják a kapcsolatot. Ezt pedig úgy látszik, be is tartották, hiszen Timi szülinapján együtt bolondoztak, amit ki is posztoltak: