Ez egy alapvetően kellemes energiákkal megáldott hét, talán már a karácsonyi hangulatnak is köszönhető. Emellett jelentős változás, hogy a Jupiter és a Szaturnusz kéz a kézben jegyet váltottak, s már a Vízöntőt meghódítva haladnak előre. Hétfőn, december 21-én állnak legközelebb egymáshoz a délnyugati égbolton - ez szabad szemmel is megfigyelhető. Ugyanezen a hétfőn a Nap átlépi a Bak házat és téli napfordulót is ünneplünk. Picit nyugodtabbak, békésebbek és csendesebbek leszünk, mint az elmúlt hetekben. Ezekben a napokban új és örömteli dolgokra lelhetünk, főleg akkor, ha csendben maradunk, nem rohanunk és nem kapkodunk gondolkodás nélkül. A hétvégén – karácsony ellenére is -, remek ötletek pattannak ki a fejünkből, ezeket érdemes lejegyzetelni, rendszerezni.