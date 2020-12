Radics Gigi a Nicsak, ki vagyok? tegnapi adásában lepleződött le. Mint kiderült, az énekesnő hét hónapos terhes volt a forgatások alatt, és még a családja sem tudta, hogy a molylepkejelmez alatt ő lapul.

"Hét hónapos terhes voltam a forgatások alatt, s bár kezdetben azt hittem, hogy sétagalopp lesz várandósan színpadra állni, hamar kiderült, hogy tévedtem"

-kezdte a Borsnak Gigi.

"Akkoriban már nagyon nehezen lélegeztem, a lábaim is fájtak, és menni is alig bírtam. A hatalmas jelmez és a maszk, amit viseltem, rendkívül vastag anyagból készült, alig kaptam levegőt alatta. Legalább hatvanfokos hőség volt a molylepkeruhában, s időnként lombszívó géppel kellett oxigént pumpálni a maszk alá, nehogy megfulladjak. Ráadásul klausztrofóbiás is vagyok, úgyhogy rettenetesen nehéz volt hét hónapos terhesen mindezekkel megbirkózni, közben énekelni és inkognitóban maradni. Mindezektől függetlenül életem egyik legizgalmasabb időszaka volt, amit sosem fogok elfelejteni"

-mesélte az énekesnő.