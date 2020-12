"A családdal, a gyerekeimmel és az unokáimmal fogok együtt karácsonyozni. A szentestét a kisebbik lányomnál töltjük, úgyhogy csak megérkeznem kell, és már ünnepelhetünk is"

– mondta a Borsnak a művész, aki több feladatot is magára vállalt.

"A fát én fogom majd felállítani, ehhez viszont egyvalami elengedhetetlen: a bejgli. Anélkül se karácsony, se karácsonyfa nincs, úgyhogy előbb jól feltankolok majd a süteményből, majd nekilátok a munkának, hogy utána a szeretteimmel együtt, nyugalomban és békességben énekelhessük közösen a legszebb karácsonyi dalokat"

- mondta a legendás énekes, aki idén testvérével együtt ünnepel.

„A középső testvéremmel hosszú ideje nem találkoztam, elsodort minket az élet egymástól, de most igyekszünk mindent bepótolni, és együtt ünnepelni. Már a gondolatától is elérzékenyülök, szenteste pedig mindig könny szökik a szemembe. Az elmúlt 75 évben sok mindent megéltem, jó pár gödörből kimásztam, és szerencsére most már fizikailag, egészségileg is jól vagyok. Nekem az a legnagyobb boldogság, ha a szeretteimmel, a családommal lehetek, ennél többet nem is kívánhatnék"

- zárta sorait Rezső, akinek november 15-én jelent meg karácsonyi lemeze.