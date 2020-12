Az egész országot megrázta Erzsébet története.Az anyuka sétálni indult két gyermekével, majd a bejárati ajtón kilépve rázuhant egy öngyilkos férfi, aki a 14. emeletről ugrott. A tragédiát egyikük sem élte túl, a gyerekeknek szerencsére nem történt baja.

Bronz Gábor egy pillanat alatt özvegyült meg, és bár tudja, hogy a gyermekei csak rá támaszkodhatnak, nagyon nehezen tudja elengedni imádott feleségét.

"Azt hittem, már kicsit jobban vagyok, de aztán gyors egymásutánban jött a halottak napja, az Erzsébet-névnap és a megismerkedésünk évfordulója is. Ez már nekem is sok volt, megroppantam lelkileg. Sajnos ebből az állapotból azóta sem sikerült kimászni, félek, az ünnepek még inkább a mélybe taszítanak majd. Szörnyen hiányzik a feleségem, nekem ő volt a másik felem, pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Egyedül az tartja bennem némiképpen a lelket, hogy a két gyermekem napról napra jobban van, szerencsére az ő lelkük még hamar gyógyul. Az óvodában Márton és a társai csodálatos karácsonyi előadást tartottak, fantasztikus volt látni ezeket a tiszta lelkű gyerekeket, ahogy teljes szívükből énekeltek. Bárcsak Erzsébet is ott lett volna – mondta az egyedül maradt édesapa a Blikknek.

"Fantasztikus, amit a családom tesz értünk ebben a nehéz helyzetben. Nem győzök elég hálás lenni nekik. A karácsonyra is együtt készülünk, hiszen a picik minden szépet és jót megérdemelnek. Legalább a külsőségekben megteremtünk mindent, amit csak tudunk, azt pedig elrejtem a srácok elől, amit a szívemben érzek. Életünk legszebb évének indult a 2020-as, de a legborzalmasabb lett. Érdekes, hogy amikor még élt Erzsébet, nem kerítettünk akkora feneket az ünnepeknek, hiszen mi minden napunkat azzal a szeretettel és odafigyeléssel éltük, mint más karácsonykor teszi. Mindig elutaztunk Erdélybe az ő rokonaihoz, és nagyon szeretném, ha ezt a hagyományt idén sem törnénk meg, de a vírushelyzet miatt még képlékeny, hogy tudunk-e menni – mesélt az ünnepekhez fűződő érzéseiről Gábor.