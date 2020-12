Ki sem mozdul velemi otthonából Törőcsik Mari, és látogatókat sem fogad, családjával is csak az ablakon keresztül beszélget. Rá nézve ugyanis különösen veszélyes lehet a koronavírus, nem a csak a kora miatt, de krónikus tüdő- és felső légúti betegsége miatt is.

Ezért karácsonykor sem lehet szeretteivel, áplójával tölti majd az ünnepeket, ő az egyetlen aki bemehet hozzá.

Telefonon viszont sokakkal tartja a kapcsolatot, például Jordán Tamással, a szombathelyi Weöres Sándor színház alapító igazgatójával.

„Kialakult egy rutinunk, vagyis hogy kéthetente hívom Marit telefonon, és olyankor, ha ereje engedi, hosszan beszélgetünk. Minden érdekli, ami a színházzal kapcsolatos, és persze a humora is a régi. Az ünnepek alatt is hívni fogom, ahogyan a többi barátja is így tesz majd. Közben pedig abban reménykedem, hogy a jövő év első felében magunk mögött tudhatjuk ezt a vírushelyzetet, és személyesen is meglátogathatom őt. Karácsonykor is, ahogy mindig, mellette lesz a segítője, aki természetesen elkészíti az ünnepi menüt is" – árulta el a Blikknek Jordán Tamás, aki szerint a színésznő nagyon jól viseli ezt a nehéz helyzetet.