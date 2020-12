Malek Andráéknál is rendkívüli lesz ez a karácsony. A koronavírus-járvány miatt sokan nem találkoznak a szeretteikkel, a színésznő és a családja is, úgy döntött idén másképp töltik a szeretet ünnepét.

„A gyerekek Bécsben vannak, amúgy mindig szoktak jönni velem, amikor még kicsik voltak, de most a lányokkal vannak, mert nekik is van már barátnőjük. A barátnők sem mehetnek a szülőkhöz, mert ők is félnek attól, hogy mi van, ha a szülők, nagyszülők elkapják. Szóval, a gyerekek most együtt vannak, az öcsém pedig kint van Los Angelesben.Nem leszünk a szülőkkel mi sem, az ő kérésükre. Beszabadulunk, és nem bírjuk ki úgy sem, hogy ne öleljük meg egymást." - mesélte reggeli műsorban a színésznő, aki hozzátette, hogy nem igazán jött be náluk az "online ünneplés".

„Húsvétkor már dobtunk egy ilyet, az rettenetes volt, lidérces! Mi annyira szeretjük egymást és jól szoktunk együtt működni, így nem tudom, ez most karácsonykor hogy fog kinézni. Én a magam részéről hanyagolnám ezt a zoomos együttlétet, ha már így van, akkor mindenki szépen saját magában ünnepli a karácsonyt."