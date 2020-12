A leendő édesanya, Dér Heni élete legszebb karácsonyára készül idén párjával, ugyanis úton van első közös babájuk, aki már most bearanyozza a pár minden napját. Az énekesnő közösségi oldalán mutatta meg, hogyan hangolódnak a karácsonyra.

Dér Heni énekesnő és vőlegénye, Bakos Gergő egy sikertelen terhesség után új esélyt kaptak, hogy kisbabájuk szülessen. Heni szinte kicsattan az örömtől, hiszen már jócskán túl van az első trimeszteren, nemrég pedig az is kiderült, hogy kisfiút hord a szíve alatt.

A szerelmesek karácsonya nem is telhetne szebben, amire most már hármasban egy családként készülnek. A leendő édesanya Instagram-oldalán tett közzé egy hihetetlenül édes családi fotót, amelyen a pici ultrahang fotóit is megmutatta.

"A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság. Abraham Johannes Muste

Hát így" - olvasható a bejegyzésben.