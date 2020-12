Pásztor Anna a Dancing with the Stars után jelentette be, hogy szakított párjával, Balázzsal. Mindenkit meglepett a hír, mivel a pár már 30 éve együtt van, és két gyereket nevelnek, a hétéves Benjit és a négyéves Zoét.

Viszont úgy döntöttek, hogy a karácsonyt ennek ellenére is együtt töltik, mégpedig a gyerekek miatt. Így idén is ugyanúgy zajlik majd, mint azelőtt.

„Tulajdonképpen semmiben nem tér el az idei ünnep a korábbiaktól. Idén is együtt leszünk az ünnepek alatt, ahogy eddig is. A karácsonyi menet is körülbelül ugyanaz lesz, mint az elmúlt években: én feldíszítem a fát, aztán, amikor a nagy díszek fent vannak, a déditől örökölt, maroknyi apró díszt a gyerekek akaszthatják a fára" – mesélte Anna a Borsnak, aki nem éppen hétköznapi karácsonyi vacsorát szokott összedobni.

„Bizony, a vörös húsokban és az őzgerincben erős vagyok! Idén hagymalekvárt készítek, amiben egymillió összetevő van, ehhez steaket eszünk majd"

De az ünnepek nem múlhatnak el zenélés nélkül Pásztor Annánál.

„27-én egy különleges feladat vár ránk: ahogy minden évben, így most is összejövünk a zenekarral, mindenki hozza otthonról a maradék kajákat, és egy jót zenélünk, amit élőben nézhetnek azok, akik magányosak vagy csak szeretik a zenénket. Idén Tóth Vera barátnőm faházikójára vigyázok, és úgy döntöttünk, Veránál lesz a buli, onnan jelentkezik be a zenekar élőben, és ott is alszunk mindannyian. Már nagyon várom."