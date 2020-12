Két évvel ezelőtt Hódi Pamela elárulta, amikor még együtt volt lánya, Nati édesapjával, akkor is gyakran fordult elő, hogy Berki Krisztián nélkül karácsonyoztak . A pár szakítása óta gyakran üzengetnek egymásnak a közösségi oldalaikon, méghozzá közös gyermekük miatt. Most Krisztián adta ki magából az érzéseit azzal kapcsolatban, hogy miért nem láthatja Natit 21 napig.

"Számomra a legfontosabbak a szeretteim.... a családom ❤️ az a két Nő akit Ti is láthattok itt az én oldalamon, Kislányom Berki Natasa Zselyke, Feleségem Berki Renáta.

Natika idén anyukájával karácsonyozik hiszen tavaly velünk volt Amerikában ez így fair! Az elmúlt hetekben többször is egyeztettünk és bátran állíthatom mindketten konstruktívan az egyezségre törekszünk! Viszont nem tudok karba tett kézzel tétlenül ülni hanem kimondom amit gondolok és azt amit érzek!

Natikának el kellett mondanom, hogy egyik évben édesanyjával a következőben pedig velünk tud karácsonyozni és Ő egy tündér megérti, sőt ahogyan Ő fogalmaz: "hét napot szeretnék apánál és hét napot anyánál lenni"

Mint tudjuk azonban egy 7 éves gyermek nem dönthet de talán érdemes meghallgatni mert Ő ebben a korban a legőszintébben saját belső kis lelki világa érzései alapján mond bármit is!

És pont ezért ebből is kiindulva nem akartam 21 napot a lányom nélkül tölteni mert egyszerűen hiányzik!

Így az idèn is tettem egy erős próbálkozást anyuka írányába, hogy egy hétre karácsony után adja oda de ismét egy Nemmel sikerült lesöpörnie az asztalról, hogy együtt lehessünk! Ez nem kritika édesanyja és esetleg más édesanya irányába csak ma már ismerni kell mindkét oldalt és én aki továbbra is mozaik családban élve a saját élettörténetem bemutatásával kívánom átadni az összes hibás vagy jó döntésem mellett, hogy Natika édesanyja és én, hogyan alakítjuk ezt 3 év utàn első iskolás éve közepette.....

Nem tudom mi a jó megoldás ilyenkor...,.

Van e jogom egyáltalán elkérni ilyenkor Natikát..... de pusztán a legtisztább érzés a szeretet vezérel és az, hogy azt amit én láthatok láthassa Ő is..... azt amit én kapok az élettől a sorstól az jár Neki is hiszen Ő az én lányom

Így én minden nyaralás alkalmával vinném..... mert Ő is szívesen jönne velünk ....

Elvált anyukák, édesapák tiszta érzésből lépkedjetek a mozaik családok legnehezebb útvesztőjében és helyezzétek magatok elé a gyermek érdekeit!" - Berki Krisztián további gondolatait Instagram oldalán olvashatod.