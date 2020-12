A népszerű műsorvezető, Ördög Nóra és családja már lázasan készülödnek az ünnepekre, amiről egy nagyon édes fotót is megosztott a kétgyermekes édesanya a közösségi oldalán.

A Dancing with the Stars gyönyörű zsűritagja, Ördög Nóra az őrült káosz és folyamatos rohanás ellenére alig várja a karácsonyt.

A gyerekeivel már el is kezdtek készülődni az ünnepekre, lányával, Micivel a karácsonyfa díszítésen is túl vannak már. A meghitt pillanatokról meg is osztott egy szívmelengető fotót az Instagram-oldalán Nóri.