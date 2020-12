Korda György és Balázs Klári is igyekeztek vigyázni magukra, és habár ők eddig is sok időt töltöttek együtt, csak kettesben még sosem voltak így.

"Lett egy új feleségem karácsonyra! Komolyan mondom, Klárika egy olyan oldalát mutatta meg, amelyet eddig nem sokszor láttam. Főz, most, takarít, vasal, és nagyon jól csinálja" - mondta a Blikknek Korda György.

"Senkit nem engedek be a házba, hónapok óta én csinálok mindent, vigyáznunk kell magunkra! Én bármilyen fizikai munkát képes vagyok megcsinálni, ha kell, mentesítem Gyurimat, ahogy csak tudom. Ugyan mi tényleg szinte egész nap együtt voltunk, utaztunk sokat akár az előadásokra, akár külföldre, de így kettesben, összezárva, ennyi időt most töltünk először. Ennek köszönhetően nagyon mély, lelkizős pillanataink vannak, rengeteget beszélgetünk" - mondta Balázs Klári.