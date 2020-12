Ahogy azt korábban megírtuk, Gabirela Spanic számára meghozta a szerelmet a Dancing with the Stars című műsor, melyben táncpartnerével hamar egymásra találtak. A venezuelai szépség és Andrei Mangra azóta felvállaltan egy párt alkotnak, olyannyira, hogy a sármos táncos a színésznővel tölti a karácsonyt is.

Gaby egy dögös, bikinis fotóval kívánt kellemes ünnepeket a követőinek - bomba alakjával majdnem felrobbantotta az internetet: