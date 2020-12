Gáspár Bea köztudottan imádja családját, most viszont megmutatta ritkán látott szüleit is.

A karácsony a finom falatok mellett az együtt töltött időről és a családról szól. Bea nagyon lelkesen posztol a Bea konyhája nevű Facebook-oldalára, közzétette szent estei menüsorát, és egy élő videóban mesélte el, miért kellett kidobniuk az összes halászlét.

Bár a live videóban Győző, Virág és Evelin is szerepel, Bea asszony most ritkán látott szüleit is megmutatta. Nem csoda, hogy a fotó már több mint tizenötezer lájkot kapott.