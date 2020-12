Marika azt mondja, az első pillanattól kezdve érezte, hogy megvan köztük az összhang Jimmyvel. Sosem közeledtek egymáshoz, mint férfi és nő, Marika is mindig a férjével ment a koncertekre, ahova egy idő után VIP-belépőt is kaptak, Jimmy öltözőjébe is bejárásuk volt.



"Nem sokkal a halála előtt bevallotta nekem, hogy mennyire magányos. Sosem felejtem el, egyszer mentem be hozzá a koncert után, ott ült a széken, könyöke a térdén, az arca a tenyerébe temetve. Kérdeztem tőle, hogy „Mi van, Király?", mire ő csak annyit válaszolt, „Király, Király, de milyen magányos Király". Ez a mondat azóta is cseng a fülemben. Jimmy sokakat a bizalmába fogadott, de a legtöbbről kiderült, hogy érdekből van vele, ezért egy idő után hamar eltaszított magától mindenkit, félt a csalódástól. A mi barátságunk azonban töretlen volt" - mondta Marika a lapnak, hozzátéve, tudna még miről mesélni, szinte mindent tudott a Királyról, de ennyi év után sem teregeti ki a titkait. Annyit azonban elárult, hogy mindig nála volt egy aktatáska, amiben pénzt, iratokat és egy pisztolyt is tartott.