Szögeczki Ági kisfia nem láthatta idén karácsonykor édesapját. A szomorú döntés valójában nem Ágié volt, hiszen a korlátozások a külföldi utazásokra is vonatkoznak, Patrick édesapja pedig Olaszországban él. A férfi hónapok óta nem szoríthatta magához kisfiát.

Ági azonban nem adja fel, folyamatos erősíti immunrendszerüket, ha a helyzet lehetővé teszi, újra találkozhasson az egykori család.

„Ez az év olyan volt mintha egy elromlott hullámvasútra szálltunk volna fel. Nekünk sem volt olyan a karácsony, mint az eddigiek, de próbálom más oldalról megközelíteni ezt az időszakot. A kisfiam a napokban azt kérdezte, hogy még tél van? Először nem tudtam, hogy ezt miért kérdezi, de aztán megértettem mindent. Minden évben ilyenkor Dublinba szoktunk utazni a fiam keresztanyjához, Patrikot lenyűgözi a város, az emeletes buszok, hogy a másik oldalon van a kormány, soha nem akar hazajönni. Aztán persze Olaszországba, Rómába szoktunk menni az édesapja családjához.A fiam nem értette, hogy ha még valóban tél van, akkor miért nem megyünk kerimamához és apáékhoz, hiszen egész évben ezt várta. Már beszéltünk korábban is a vírusról, de most újra elmagyaráztam neki, hogy miért nem utazhatunk, miért figyelünk annyira oda. Megértette, de látom a szemében a szomorúságot. Ez most egy olyan élethelyzet, ahol mindennél fontosabb az egészségünk. Speciális immunregeneráló gyógynövénykivonatot szedünk, hogy a szervezetünk védekezőmechanizmusa tökéletes legyen, ha végre találkozhatunk a szeretteinkkel"

– meséli a megtört anyuka, akinek különösen oda kell figyelnie az egészségére, hiszen korábban meggyűlt már a baja az ismeretlen betegségekkel. Azóta figyel oda tudatosan az egészségére.

Szülei idősek, így egyedül kell felelősséget vállalnia Patrikért. Ági immunerősítő kúrája véd a felső légúti fertőzésektől, és gátolja a vírusok sejtekbe jutását. Arra készteti a csontvelőt, hogy minél több fehérvérsejt szabaduljon ki belőle, így a szervezet eredményesebben tud megküzdeni a vírusok és baktériumok ellen. A gyógynövények arra is képesek, hogy felerősítsék egymás hatását. Áginak nem csak a szervezetét, de a lelkét is meg kellett erősítenie.

„Nagyon nehéz helyzetek ezek. Az én felfogásomat ez az év teljesen megváltoztatta, minden átértékelődött bennem. Félelmetes számomra, hogy amikor beengedem Patrikot az iskolába, látom, hogy a pici gyerekek hatalmas iskolatáskában, hatalmas maszk mögött, fertőtlenítéssel és hőmérés után mehetnek be a suliba. Ilyenkor néha elgondolkodom azon, hogy ez az egész talán csak egy rossz rémálom.De mégsem panaszkodom: a lehető legnagyobb hálát adom a jóistennek, hogy a szüleim és a családom jól vannak, édesanyám, édesapám egészséges. Ez most az elsődleges, ez a legnagyobb karácsonyi ajándék"

– tette hozzá Szögeczki Ági.