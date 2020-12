A gyönyörű Gelencsér Timi már tavaly az Exatlon egyik társműsorvezetője volt, ami természetesen idén sem marad el, csupán egy kicsit később utazik Dominikára, ugyanis fontos elfoglaltsága van itthon a Dancing with the Stars miatt.

„Még egy darabig nem láthattok az Exatlonban, ugyanis a Dancing with the Stars-os elfoglaltságaim miatt itthon maradtam Magyarországon. Hamarosan csatlakozom a csapathoz, addig én is itthonról nézem a versenyt" - írta bejegyzéséhez Timi, majd hozzátette, hogy egy Best Of műsorral térnek vissza a táncosok január 3-án este és a legjobb hat pár fogja kibeszélni a műsor történéseit.