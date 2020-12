Kisboltot nyitottak Nánásiék a Balatonnál, ezzel pedig egy csapásra közösségteremtő értéket is alkottak, hiszen emberek tömegei kezdtek Ördög Nóriékhoz kirándulni. Azonban ez a fajta megmozdulás rengeteg bosszúságot okozott az ott élőknek. A Life.hu Balatonakarattyán utánajárt, megoldódott-e Nóriék boltja körüli káosz, valamint azt is megtudtuk, Nánásiék is beállnak-e a pultba dolgozni.