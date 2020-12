Sirokai Diána, Londonban élő plus size modell gyakran oszt meg a magabiztosággal és az életörömmel kapcsolatos videót, melyben imádnivaló humoráról is tanúbizonyságot tesz, mégis lehetnek rossz napjai, amikor bizony anyukájához fordul.

A plus size modell videóban számolt be arról, hogy különösen depis hangulatában, átment édesanyjához, aki annyira kedves volt hozzá, hogy még a videóban is elpityeredett tőle.

Anyu, ne legyél már ilyen kedves ma, mert elsírom magam - idézte a modellt anyukája.

Pár napja, hogy Sirokai Diána életmódváltásba kezdett, aminek egyik része, hogy megvonta magától a szénhidrátot. Édesanyja szerint ez állhat a hirtelen jött rosszkedv, depiség hátterében. Javasolta is, hogy hagyja abba, mert ez csak rosszabb lesz. Persze mindezt mosoly és együttérző kuncogás kíséretében.