Kim Kardashian 5 éves kisfia, Saint West, az édesanyja tudta nélkül állt neki levágni a saját haját. Saint göndör, hosszú tincsei majdnem veszélybe kerültek, de szerencsére mindössze néhány tincset vágott le. Ám ami még ennél is nagyobb öröm, hogy nem tett kárt magában, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy egy gyermekollóval fodrászkodott. Kim megmutatta a követőinek is a történteket Insta-sztoriban, és úgy tűnik, nem vette rossz néven a kisfiú csínytevését.