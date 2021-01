Király Linda 2019 márciusában árulta el, hogy 9 év után szakítottak barátjával. Az énekesnő azóta egyedülálló, és habár kész az új szerelemre, élvezi azt, hogy most megismerheti önmagát.

"Nincs kifejezett férfiideálom, de az őszinteség nagyon fontos számomra, illetve csak olyan férfiba tudok beleszeretni, akiben látom azt, hogy bármit csinál is, azt szenvedéllyel teszi. Ez a helyzet nem csak a szakmának, de az ismerkedésnek sem kedvez, most én lehetek a világ legunalmasabb szinglije, hiszen tényleg nem járok sehova. De igazából nem bánom, 16 éves korom óta hosszú kapcsolataim voltak, most végre van időm egy kicsit megismerni saját magam. Tudom, hogy eljön a pillanat, amikor betoppan valaki az életembe, nem aggódom emiatt. Volt időm sok mindent átértékelni az utóbbi hónapokban, rájöttem, mennyire fontos a család, a barátok közelsége. Éppen ezért is vagyok szomorú amiatt, hogy az Egyesült Államokban élő Ben bátyámmal és a családjával egy éve nem találkoztam személyesen" - mondta a Blikknek Linda.