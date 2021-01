A Dancing with the Stars győztesének, Gelencsér Timinek a családjában igazi nőuralom van, gyönyörű édesanyja mellett, Timi két lánytestvérrel büszkélkedhet, akikről igazán szívhez szóló fotót közölt a minap a közösségi oldalán.

Gelencsér Timi nagyon szoros viszonyt ápol a testvéreivel és szépséges édesanyjával, aki nemrég ünnepelte a születésnapját.

A jeles alkalmat Timi az Instagram oldalán is megünnepelte, méghozzá nem is akárhogyan, egy nosztalgikus akkor és most fotót tett közzé a rajongói számára. Az egyik 25 évvel ezelőtt készült, amelyen édesanyjával és két lánytestvérével édesanyjuk ölében mosolyognak a kamerának.

A régi fotó mellé egy aktuális fotót is közzétett, amelyen látszik, hogy a testvérek igazi nőkké cseperedtek, édesanyjukon pedig szinte semmit nem fogott az idő az elmúlt években.

"Akkor és most... ~25 évvel később... Nagyon Boldog Szülinapot kívánunk a mi legkedvencebb Anyukánknak" - írta Timi a fotók mellé.