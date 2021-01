Salma Hayek 50 év felett is fiatalokat megszégyenítő alakkal rendelkezik, amit büszkén mutat meg a közösségi oldalán.

A gyönyörű színésznő 53 éves, azonban nyugodtan letagadhat akár két évtizedet is.Salma Hayek egy korábbi interjúban elárulta, hogy acro jógával és rendszeres nyújtással tartja formában a testét. A gyönyörű színésznő állítólag – az öt jövő évi filmje mellé – bevállalta az egyik Marvel-film szuperhős szerepét, így ebben a műfajban is megcsillogtathatja a tehetségét.

Hayek az óévet is egy szívdöglesztő bikinis fotóval búcsúztatta és az új évet is ruha nélkül, csodás alakját megvillantva, bikiniben köszöntötte. Csak remélni tudjuk, hogy megtartja jó szokását az év további részében is.