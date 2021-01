A királyi testvérpár éveken át jó testvéri kapcsolatot ápolt egymással, ám amióta Harry megismerte feleségét Meghan Markle-t, elhidegültek egymástól. Mára odáig fajult a helyzet, hogy amikor csak szóba állnak egymással, óriási vita kerekedik közöttük. A 2020-as év csak még nagyobb éket vert a testvérpár közé, hiszen Harry és Meghan bejelentették a visszavonulásukat.

Édesanyjuk Diana hercegné idén július elsején ünnepelné hatvanadik születésnapját, aminek emlékére szobrot avatnak majd fel a Kensington-palota előtt. Vilmos attól retteg, hogy testvére saját üzleti sikerei miatt idő előtt leleplezi a szobrot, és visszaél édesanyja nevével. Hiszen az Amerikában élő herceg és felesége, azt tervezik, hogy közös honlapjukon mutatják be először Diana szobrát. Az Archewell névre keresztelt honlapon Harry édesanyja fiaként mutatkozott be, de apjáról nem tette említést. Ezt Vilmos nem nézte jó szemmel, hiszen ő éppen most lépett édesapjuk nyomdokaiba - írta a The Daily Mail.