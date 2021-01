Hódi Pamela második gyermekének nevelését kissé másként szeretné majd csinálni, mint tette azt Berki Krisztiánnal közös lánya, Nati esetében.

Nem szeretné ugyanis második gyermekét annyira kitenni a rivaldafénynek, mint Natasa Zselykét. Esetében is változtatott ezen az elmúlt hónapokban, kérte az apját is, hogy hasonlóan óvja lányukat, de Krisztián továbbra is sok tartalmat oszt meg, amin lánya is látható.

„A gyerkőcöt nem fogjuk kitenni a nagy nyilvánosságnak. Nem azt mondjuk, hogy soha, mert azt gondolom, ha keretek közé van szorítva, az még egészséges állapot egy közszereplő életében. Nem szeretném a második gyerkőcömet sem letagadni, és hogy megszületett, de olyan szinten sem fogom kitenni, mint Natit az elejétől kezdve. Szerencsére itt azért már tudok döntést hozni, és van beleszólásom" – mondta Hódi Pamela.