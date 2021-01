Pásztor Annával óriásit fordult a világ, mióta szerepelt a TV2 sikerműsorában, a Dancing with the Starsban.

Teljesen új oldalát ismerhettük meg az Anna and the Barbies énekesnőjének. Anna tánc közben megmutatta dögös, nőies oldalát, a Story magazinnak pedig elmesélte, milyen változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban.

„Óriási kihívás volt, hogy felszínre merjem hozni a törékeny, sérülékeny nőt, amit a tánc megkíván, és amit idáig eldugtam a nagyközönség elől

-mondta Anna, aki alapvetően egy nyugodt embernek tartja magát, hatalmas szabadságvággyal.

"Óriási pofonokon vagyok túl, de mindig megküzdöttem a saját magam szabadságáért, vaspáncélt öltöttem magamra, és mindig én ütöm az elsőt. Nem hagyom, hogy irányítsanak. A zenekaromban 22 embert vezetek, a színpadon pedig négy zenésszel a hátam mögött töröm magam előtt a világ jéghegyeit"

– folytatta az énekesnő, aki 30 év után szakított párjával.

„Csodás utazás volt. Imádom azt az állapotot, amilyenben most vagyok. Hihetetlen, hogy 48 évesen úgy nézek ki, mint soha"– mondta el a Dancing with the Starsban való szereplés kapcsán, ami nem csak kívül, de belül is teljesen átformálta.