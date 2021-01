A kollagén egyfajta fehérje, ami az emberek és az állatok bőrében, kötőszöveteiben van jelen. A görög eredetű „kólla" szóból ered ami ragasztót jelent és a francia „gène"-ből, ami termelődést. Ez az anyag ugyanis gyakorlatilag egyszerűen fogalmazva egyben tartja a testedet, összetapasztja a megfelelő részeket, gondoskodik a rugalmasságáról. Ha nem lenne, a bőrünk teljesen kiszáradna, a körmök letörnének, az izmok és a csontok pedig nem tudnának növekedni és megfelelően működni.

Sajnos azonban ennek az igencsak hasznos anyagnak a termelődése 25 éves korunk után szép lassan de jelentősen csökken.

Korábban divat volt az arckrémekbe rejteni ezt a csodaszert, hogy azt visszapótoljuk a bőrbe a fiatalság megőrzése érdekében, ám kiderült ez nem igazán hatásos. A kollagént ugyanis belsőleg kell pótolni, így pedig nem csak a bőrre lesz szuper hatással.

Nézzük, miért is érdemes szedni!

Csodát tesz a bőröddel, ugyanis általa megnő annak a rugalmassága, hidratáltsága, lassítja az öregedés folyamatát, a ráncok kialakulását, simább lesz tőle az arcod. Más fehérjék termelődését is beindítja, amelyek a bőrünk szempontjából hasznosak. Ezenkívül az UV sugárzás ellen is védelmet nyújt bizonyos mértékig.

Csökkehet tőle a narancsbőr is! Tudjuk, hogy a fránya cellulit a kötőszövetek meglazulásával hozható összefüggésbe. A kor előrehaladtával ahogy csökken a kollagén, túlsúly sem szükséges a narancsbőr megjelenéséhez, így ha visszapótolod ezt az anyagot, a kötőszövetek újra megerősödnek, és a bőr látványosan feszesebb lesz.

A kollagén hatására a körmeid állapota is javul, sokkal kevésbé fognak betörni. A hajvégeiden is jelentős változást tapasztalsz, egészségesebbek lesznek a tincseid, és a korai hajhullást is megállítja, illetve az őszülést is késlelteti.

Az izmaiddal is csodákra képes, ugyanis azok szöveteinek 1-10%-a kollagénből áll, és nagy szükség van rá ahhoz, hogy megfelelően működjenek és erősek legyen. Az edzés is ezáltal sokkal hatásosabb lesz, mivel a kollagén segíti az izomban a kreatin szintézist, ami stimulálja az izomtömeg-növekedését. A kollagén hiánya jelentősen csökkentheti az izmok regenerálódását, gyógyulását egy esetlege sérülés után.

Ez az anyag óriási arányban van jelen az ízületek, inak, szalagok szöveteiben is, és nagyban hozzájárul ezek rugalmasságához. Ezenkívül a porckopás megelőzését is segíti.

A csontokra is hatással van a kollagén, ugyanis azok erősségéért felelős. Csökkenésével pedig csontjaink gyengülnek, csontritkulás alakulhat ki, ami egy igen gyakori probléma a kor előrehaladtával. A kollagén visszapótlása kálciummal vegyítve stimulálja a csontképződést, növeli az ellenállást a törésekkel szemben, és gyulladáscsökkentő hatással bír.

Még a bélrendszert is befolyásolja a kollagén, ugyanis kiderült, hogy a hiánya a bélszövetben felelős a gyulladásos bélbetegségek kialakulását. Azt pedig tudjuk, hogy a bélrendszer a nagy szerepet játszik az egészséges immunvédelem meglétében.

Na de ha ennyi mindenre jó, és valóságos csodaszer a kollagén, hol van a kutya elásva? Mik a negatív hatásai? Jó hír, hogy a kollagénnek nincs ismert mellékhatása. Csupán arra kell odafigyelned, hogy ha van valamilyen ételallergiád, például hal, tojás, akkor alaposan nézd meg, mit tartalmaz a kollagén.

A megengedett adagot pedig ne lépd túl!