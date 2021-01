Szomorú napokat él át az énekesnő.Közösségi oldalán jelentette be a szörnyű hírt.

Könnyfakasztó sorokat posztolt a gyönyörű énekesnő, hiszen elveszítette Mary Jane névre keresztelt kutyáját. Nem titkolja, hogy most csak a zene enyhíti szenvedéseit-írta a Blikk.

MJ egy igazi királynő volt. Kegyelmét, méltóságát és kedvességét koronaként viselte. Sosem lesz elfejetve, örökké hiányozik majd. Megtiszteltetés számomra, hogy az anyukája és a legjobb barátja lehettem – írta a bejegyzéshez Miley.

Korábban egy csodaszép dalt is írt négylábú barátjához, amit most megosztott a követőivel is.