A táncművész ugyan remek egészségnek örvend, de úgy gondolja, hogy nem kockáztathat, hiszen veszélyeztetett korban van. Attól fél, hogy közelgő születésnapját oltás nélkül nem ünnepelhetné meg. Az elsők között szeretné megkapni a vakcinát.

Egyetlen út, hogy megérjem a 80-at az oltás.Ezért is döntöttem úgy, hogy nem várok, elsők között regisztrálok a koronavírus elleni védőoltásra. Én nem vagyok egy technikai zseni, de tényleg nagyon hamar sikerült, néhány kattintás, és már meg is volt. A barátaimat, ismerőseimet is arra buzdítom, hogy regisztráljanak, hiszen nagyon fontos, hogy minél hamarabb túl legyünk ezen a nehéz időszakon – fogalmazott a Ripost-nak Ilona.