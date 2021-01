A járvány miatt egyre többen vágnak neki a hegyeknek, hiszen más programlehetőség nem igen akad hétvégére. A túrázás amúgy is klassz időtöltés, hiszen a friss levegőn vagy, mozogsz, kiszakadsz a megszokott környezetből, és teljesen ki tud kapcsolni az agyad. Ne tartson vissza, hogy hideg van, hiszen a hegyekben akár mesés havas táj is várhat! Ám néhány dologra oda kell figyelned, ha télen vágsz neki a természetnek.

Nem mindegy, mit viselsz!

A hideg ellen elsősorban a ruházatunkkal tudunk védekezni. Ám fontos szem előtt tartani, hogy hiába nincs 20 fok, bizony valószínűleg meg fogsz izzadni a túra alatt, így a legalsó réteg olyan anyag legyen, ami felszívja a nedvességet. Remek választás a polár nadrág, ami vízlepergető és szélálló. Olyan kabátot válasszunk, ami szintén nem engedi át a hideget, például tollkabát. De fel kell készülnünk a csapadékra is egy esőkabáttal, amit minderre ráhúzhatunk, vagy eleve vízálló kabátot vegyünk.

A kamásli igen hasznos lehet, ez ugyanis megakadályozza, hogy a nadrág és a bakancs között az eső vagy a hó bejusson.

Azt hogy a sapka, sál, kesztyű alap darabok, valószínűleg nem kell megemlíteni. Viszont azt igen, hogy érdemes kétféle kesztyűvel is készülni, alulra egy vékonyabbat húzz, felülre pedig vastagat.

Pamut zokni helyett inkább válassz gyapjú vagy jobb minőségű szintetikus anyagból készült darabot, mert a pamut csak magába szívja a nedvességet. Viszont erre ráhúzhatsz egy ilyen zoknit is. Érdemes többet vinni, és ha átáztak, akkor cserélgetni.

Fontos, hogy semmi se szorítson, ha a vérkeringés „akadályba ütközik", könnyebben átfagyhatunk, főleg a végtagokra igaz ez.

Nagyon fontos a „talpalávaló"

Nem kérdés, hogy olyan cipőre lesz szükséged, ami semmiképp sem engedi át a nedvességet, hiszen hóval, esővel is számolnod kell egy téli túra alkalmával. Ezenkívül legyen minél melegebb, a legjobb ha a szára is hosszú, így nagyobb felületen véd a hidegtől. Amire még nagyon kell figyelned, hogy ne csússzon a cipőd talpa! Hiszen elég valószínű, hogy a talaj nedves lesz, sőt mi több jeges is akár, ami balesetveszélyes lehet egy alkalmatlan cipővel.

Közepes szintű túrákhoz, illetve ha nem jársz túl gyakran, akkor megfelelő lehet egy sima bőrbakancs.

Ami még melegen tart...

Érdemes termoszban meleg folyadékot vinni, hiszen egy korty forró tea pillanatok alatt képes átmelegíteni a testedet, így ezt ne hagyd otthon a téli túra alkalmával. Viszont figyelned kell arra is, hogy igyál elég vizet. A hideg miatt talán nem szomjazol meg úgy, mint egy tavaszi kirándulás alkalmával, de a szervezetednek szüksége van a folyadékra!

Természetesen a megfelelő mennyiségű élelemről is gondoskodnod kell, hogy legyen energiád.

Érj haza mielőtt lemegy a nap!

A téli túráknál nagyon fontos szem előtt tartani, hogy nagyjából 4 óra körül vissza kell érnetek, hiszen ha lemegy a nap, nagyon könnyen el lehet tévedni az erdőben, arról nem is beszélve, hogy jó pár fokot csökkenni fog hirtelen a hőmérséklet. Ezért mindenképp korai indulást tervezzetek. Elemlámpa azért legyen nálatok a biztonság kedvéért!

Védd a bőrödet!

A hideg meg fogja viselni a bőrödet erre jobb, ha felkészülsz, vigyél magaddal kéz vagy arckrémet, és ha úgy érzed már nagyon száraz a bőröd, akkor kenegesd útközben.

Igazi támasz

Jó szolgálatot tehet egy túrabot, segít megtartani az egyensúlyt, ami a csúszós talaj esetében különösen fontos. Felfelé menet pedig kifejezetten jól jöhet, hogy van mire támaszkodni.