Tegnap este kiderült a Nicsak, ki vagyok? utolsó adásában, hogy Mihalik Enikő rejtőzött a Baba jelmez alatt. Ez a nézőknél jobban Kajdi Csabát lepte meg leginkább, hiszen ő sem tudott semmit a modell titkos fellépéseiről. A műsorban Enikő személye mellett az is kiderült, hogy a tehetséges modellt nagyon jó hanggal is megáldotta a sors. A békéscsabai lány a Life.hu riporterének elárulta, hogy a műsorban való szereplés után gondolkodik-e karrierváltáson, valamint azt is elmesélte, miért költözött egy időre haza Magyarországra.