A hűvös időkben a kezünk bőre nagyon hamar kiszáradhat, repedezetté válik, és piros foltok jelennek meg rajta. Ez nem túl szép látvány ráadásul húzódhat, viszkethet is. Sőt gyakran sebesre repedhet!

Most a járványhelyzetben különösen gyakran kell mosni, fertőtleníteni a kezünket, ami ugyan elkerülhetetlen, de sajnos csak ront a bőr állapotán.

Kezünk ezért ilyenkor különleges odafigyelést igényel, és néhány szabályt muszáj betartanunk, hogy megőrizzük a puhaságát, hidratáltságát.

Néha szükségünk van a szabad kezünkre a kinti hidegben is, de amikor csak lehetőséged van, mindig viselj kesztyűt, akkor is, ha nem feltétlen érzed úgy, hogy lefagynak a kezeid. Hidd el, sokat segít, ha a bőröd minél kevesebbet érintkezik közvetlenül a hideg levegővel.

Soha nem menj ki a szabadba vizes kézzel télen! Még az alig érezhető nedvesség is képes ártani a bőrnek, ugyanis a pórusokban megfagy a víz, és roncsolja a bőrt.

Állj ellen a kísértésnek, hogy miután átfagyva hazaértél bedugd a kezed a forró víz alá, ugyanis az eltávolítja a lipid réteget, ami nem túl szerencsés. Inkább dörzsölgesd a kezed, lehelj rá, vagy langyos vízzel próbáld átmelegíteni.

A rendszeres krémezés elengedhetetlen, de igyekezz úgy alakítani, hogy kenj rá egy réteget, mielőtt kilépsz a hidegbe. Viszont hagyj időt arra, hogy beszívódjon indulás előtt. A legjobb, ha mélyhidratáló kézkrémet használsz, ami tápláló olajokat is tartalmaz. Éjszakára is kend be vele a kezedet, de készíthetsz pakolást is: keverj össze shea vajat glicerinnel, és alaposan dolgozd bele a kezedbe. Hogy még hatásosabb legyen, miután kicsit beszívódott, vegyél fel egy jól szellőző pamut kesztyűt estére (van amit kifejezetten erre a célra készítettek). A test melegét a kesztyű megtartja, így a hatóanyagok jobban felszívódnak. Reggelre meg fogsz döbbenni, milyen puha lett a kezed.

Nem szabad megfeledkezni a radírozásról sem, hiszen érezheted, hogy az elhalt hámsejtektől érdes a kezed. Ezt a hidratálás előtt végezd mindig, bátran használd azt a terméket, amit a bőrödre vagy az arcodra szoktál. Ugye milyen selymes lett utána?

Kényeztesd a kezeidet heti egyszer olívaolajos fürdővel. Ez az anyag ugyanis szuper hatással van a bőrödre, és gazdagon táplálja. Ráadásul a vékony töredezett körmöket is megerősíti, így két legyet ütsz egy csapásra.

Egy edénybe öntsünk olívaolajat, úgy hogy a kezünket elfedje majd teljesen, és melegítsük fel. Tehetünk bele levendulaolajat vagy citromlevet is. De valaki arra esküszik, ha tejjel kevered össze az olívaolajat. Tartsd benne a kezedet 3-4 percig vagy akár tovább is, ha időd engedi. Meglátod, csodákat fog tenni a kacsóiddal!