Az Alakreform királynője közösségi oldalán számolt be arról, hogy miért nem kell két hétig ottonukban raboskodnia.

Ma reggel az RTL Reggeli vendège voltam Skype -on keresztül❤️Sokan kérdeztétek, hogy lehet az, hogy bemehetek az RTL stúdiòjába, rám nem vonatkozik az utazást követő 10napos hatòsági karantén?!Nem, mivel tevékenységi körrel összefüggő üzleti úton voltunk, ami magában foglalja az Alakreform tábor szervezését és lebonyolítását. Ezt a reptérre való megérkezéskor egy igazolással kellett alátámasztani, s a törvény értelmében Norbi ès Én karantén mentességet kapunk. Ennek ellenére itthon vagyok, mert a gyerekek nem állnak a cègemmel jogviszonyban, így Ők és a táborozòk azon tagjai, akik nem estek még át a Coronavírus fertőzésen, azok 10napos hatòsági karantènt kapnak az országba történő belépéskor.Ezt a 10napos karantént 2 negatív PCR teszt tudja feloldani. Az első tesztet már a reptéren megcsináltattuk, melynek már tegnap este megérkezett az eredménye. Szerencsére Mindenkinek negatív lett ❤️ 48òra múlva kell megcsináltatni a 2.tesztet. Ha az is negatîv, akkor be kell mutatni a helyi rendőrkapitányságon és a hatòság feloldja a karantént.Röviden ennyi az utazás utáni, itthon òvintézkedésekről.Amikor a Maldîv-szigetekre utaztunk, akkor 72òrán belüli 1db negatív PCR teszt felmutatása volt szükséges az utazáshoz.A tesztek levételében és a laborba történő beszállításban kiutazáskor és hazautazáskor is egy kedves baratunk magán mentőszolgálata segített , melynek központi száma: 06702892070❤️ Ők ha bárkinek ilyen jellegű segítségre van szüksège utazás esetén, készségesen állnak rendelkezésre ❤️Mint mindig, ezzel is pròbáltuk segíteni a táborozòk kényelmesebb utazását azzal, hogy egy helyen, egy időben , zökkenőmentesen tudja mindenki a tesztet megcsináltatni!

-Írta Réka a Facebook oldalán.