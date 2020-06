Szíj Melinda 10 éve tűnt fel a megasztárban, azonban személyét azóta is szeretet és megbecsülés övezi a rajongói részéről. Hosszú évekig nem hallhattunk róla, most azonban újra színpadra áll, s az örömhírt már a hivatalos Facebook oldalán is megosztotta. Úgy tűnik Melinda népszerűsége töretlen, ugyanis a rajongói odáig meg vissza vannak a hírtől.